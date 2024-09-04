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История

История Пензы: Горожане заселили территорию вблизи бывшего чумного кладбища

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Улица Революционная находится в живописном уголке нашего города: рядом - шикарные рощи, чуть выше - парк им. Белинского. В дореволюционные времена квартал таким красивым не был и, более того, считался окраиной.

Округа начала застраиваться в конце XVIII века. До того здесь категорически запрещали селиться, ибо неподалеку расположилось чумное кладбище. К счастью, за всю историю Пензы не одного больного «черным мором» тут так и не похоронили. Впоследствии соседствующие с кладбищем участки отдали под заселение.

Округа развивалась стихийно, четкого плана застройки не было. Дело в том, что в ту пору квартал еще не включили в состав Пензы, а следовательно, местные жители могли не платить городские налоги и не соблюдать правила четкой застройки. Поэтому район и развивался как небольшая деревушка.

В основном здесь преобладали низенькие одноэтажные избушки, а среди местных жителей числилось немало крестьян или предпринимателей - выходцев из селян. Уже в XIX веке округу присоединили к Пензе.

Новой улице присвоили название Боголюбский порядок - в честь приходской церкви, которая стояла в самом центре бывшего чумного кладбища. В советские времена ее снесли.

Мода на переименование всего, что было связано с царским режимом, пришла сразу после октябрьских событий 1917 года. Так Боголюбский порядок получил свое современное название - улица Революционная.

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