История Пензы: Исследователи не знают, куда вывезли гробы со старого кладбища

02.09.2024 | 07:34

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Конец улицы Революционной - жуткое место: еще относительно недавно здесь находилось Боголюбское кладбище, одно из старейших на территории города.

По некоторым данным, погост появился в конце 70-х годов XVIII столетия. Он был запасным и поначалу относился к Мироносицкому некрополю. А вообще территорию изначально выделили для умерших от чумы.

Россия тогда вела войну с Османской империей, где бушевала страшная хворь, откуда, вероятно, вместе с солдатами она и пришла в нашу страну. Хоронить погибших от чумы разрешалось исключительно в отдельных местах.

К счастью, эпидемия «черной смерти» обошла Пензу стороной, поэтому здесь нашли последний покой рядовые горожане - крестьяне, мещане, разночинцы и прочий люд. С годами некрополь расширялся и постепенно достиг окраин современной улицы Захарова.

На старых фотографиях видно, что это был конец города - дальше простирались бескрайние поля и лес. Кладбище законсервировали еще в эпоху Российской империи, и оно оставалось на месте вплоть до 40-х годов прошлого столетия. Тогда-то и приступили к его сносу.

Сегодня от бывшего погоста ничего не осталось, но куда вывозили кости и гробы - загадка. Не сохранились даже мемуарные описания, как некрополь выглядел в последние годы.