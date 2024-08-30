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История

История Пензы: В сквере «Пионерском» установлена необычная военная машина

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Реактивная система залпового огня стала повсеместно использоваться с середины прошлого века. При этом Советский Союз занимал в этой сфере лидирующие позиции, и яркий тому пример - машина «Прима». Одна из многих стоит в сквере «Пионерский».

Ее можно назвать внучкой «катюши», хотя судьба выдалась не такой яркой, как у знаменитой «родственницы». Изначально «Прима» создавалась в качестве замены устаревавшей системы «Град», с увеличенными дальностью и мощностью стрельбы.

План удалось реализовать - «Прима» могла запускать снаряды на 20 км и при этом накрывать противника еще и зажигательными боеприпасами. На вооружение технику приняли в 1988 году. Несколько батарей хотели отправить в Афганистан, но перестройка внесла свои коррективы. Михаил Горбачев вывел войска из азиатской страны.

На дальнейшую судьбу «Примы» повлиял и развал Советского Союза. Из-за финансовых трудностей машину так и не запустили в массовое производство, а с 90-х годов прошлого века выпуск вообще прекратили.

Было принято решение пойти по более простому пути - модернизировать старые системы «Град». Хотя, по словам конструкторов, «Прима» во много раз превосходила даже зарубежные аналоги.

Такие машины находятся в военных ангарах только у России, Казахстана и Армении, причем 2 последние снимать их с вооружения не намерены.

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