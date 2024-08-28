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История

История Пензы: На открытие храма собрались первые лица области

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

За последние годы Пионерский сквер заметно преобразился. Здесь появилась композиция «Журавли», а еще раньше тут построили церковь-часовню Архангела Михаила.

Он почитается как глава святого воинства и неофициальный покровитель российской армии. Храм неслучайно получил имя Архистратига Михаила, поскольку находится недалеко от Монумента воинской и трудовой славы. На 9 Мая здесь всегда проходят церковные службы в память о всех солдатах, павших на полях сражений Великой Отечественной войны.

Часовню возводили долго, открылась она в 2000 году. В архитектурном плане храм представляет собой классический образец отечественного зодчества. В путеводителях по Пензе о часовне сказано следующее: «Облик храма, навеянный мотивами древнерусской архитектуры, как нельзя лучше подходит для данного места, поскольку неподалеку расположен мемориал в честь Победы в Великой Отечественной войне».

На фоне зелени, военной техники и фонтана храм действительно смотрится ярко.

Часовня пользуется большой популярностью у пензенцев - в церковные праздники здесь собираются толпы верующих. Храм освещал лично Серафим, носивший тогда чин архиепископа Пензенского и Кузнецкого. Также на открытие церкви приезжали и первые лица области.

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