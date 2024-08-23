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История

История Пензы: В городском сквере есть уникальная пушка Д-44

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Великая Отечественная война вывела артиллерию на новый уровень. Многие страны начали переходить на мощные пушки. Так на свет появилась красавица Д-44, которую можно увидеть в сквере «Пионерском».

Ее разработали на заводе «Уралмаш» сразу после окончания Великой Отечественной войны. Изначально планировали создать противотанковую пушку, но поскольку калибр составлял 85 мм, то ее разрешалось использовать и как дивизионную, т. е. можно было стрелять по бронеколпакам, ДОТам и ДЗОТам, да и вообще по любым хорошо укрепленным позициям противника.

Начальная скорость снаряда 793 м/с позволяла распылить в крошку любую оборонительную точку неприятеля. Максимальная скорострельность при полном расчете в 7 человек у Д-44 составляла 20 выстрелов в минуту - довольно быстро для такой громадины.

Пушку активно поставляли в Африку, когда там шли антиколониальные войны. Артиллерия с завода «Уралмаш» успела повоевать в Танзании, Мозамбике, Эфиопии, Судане и других странах черного континента. Д-44 применяли на территории бывшего СССР ополченцы Приднестровья.

Орудие до сих пор состоит в арсенале ряда государств, и списывать его пока не собираются. А Китай и вовсе создал для своей армии точную копию.

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