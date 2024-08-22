История Пензы: Около краеведческого музея стоят уникальные памятники

22.08.2024 | 07:40

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Покой краеведческого музея охраняют не только сотрудники органов правопорядка. За древними артефактами внимательно следят и половецкие бабы - стражи из глубины веков: им почти 900 лет.

Такие скульптуры кочевники ставили на погребальных курганах и могильниках. Женщины символизировали непобедимость и бесстрашие. Половцы чтили мать как воплощение высшего покровителя орды и считали, что она оберегает воинов даже после смерти.

Главному божеству степняки ежегодно приносили в жертву баранов. Кочевали половцы и по территории Пензенской области. Но те каменные изваяния, что стоят у музея, сюда попали из Полтавы - в 1904 году их тайно вывез помещик Данилевский. Сначала он поставил истуканов «сторожить» свое рамзайское имение, чем, возможно, и вызвал гнев половецких богов.

В 1917 году по губернии прокатилась волна погромов и грабежей. Барскую усадьбу Данилевскому пришлось срочно оставить, про памятники надолго забыли. И только в 1923 году во время рабочего визита в Рамзай историк Гвоздев случайно обнаружил брошенные скульптуры. С первого раза вывезти изваяния не получилось - одна такая баба весит почти тонну. Пришлось искать по деревням дополнительные подводы.

В России осталось очень мало подобных скульптур - их уничтожали монголо-татары. А в Пензе стоят сразу 2 памятника, чем может похвастать далеко не каждый город.