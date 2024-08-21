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История

История Пензы: Т-34 ввезли в город под покровом ночи

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Самым массовым средним танком в годы Великой Отечественной войны стал знаменитый Т-34. От Москвы до Берлина сложно отыскать более-менее крупный город, в котором нет памятника грозной советской машине. В Пензе монумент стоит на улице Карла Маркса, рядом с краеведческим музеем.

Танк получил мировую известность после Курской битвы. Перед операцией «Цитадель» вермахт делал ставку на тяжелые машины - «Тигры», «Пантеры» и «Фердинанды». Считалось, что новейшая техника Красной армии не сможет противостоять немецкой.

Все расставило на свои места крупнейшее в мире танковое сражение. 12 июля 1943 года под Прохоровкой фашистские дивизии схлестнулись с советскими Т-34.

Юркие «тридцатьчетверки» оказались быстрее расхваленных «Тигров» и, ускользая от вражеских снарядов, метко били в топливные баки противника, заставляя погибать немецкие экипажи в огненном аду.

Немало для победы в Курской битве сделала и Пензенская область. На деньги жителей Сурского края была построена не одна танковая колонна. Однако увековечить подобный вклад не представлялось возможным: в городе никогда не размещались бронетанковые соединения. Тогда за реализацию идеи взялось руководство краеведческого музея.

Технику любезно предоставило командование Тоцкого полигона. Военные пригнали в Пензу учебный танк. Чтобы не создавать заторов, легендарную машину на улицу Красную везли ночью и уже при свете прожекторов устанавливали на основание.

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