История Пензы: Здание на Красной, 72, наводило ужас на преступников

20.08.2024 | 07:33

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В 20-е годы прошлого века пензенские преступники старались обходить дом № 72 на улице Красной стороной. Здесь размещалось отделение Всероссийской чрезвычайной комиссии, или, проще говоря, главный штаб сурских чекистов.

Фактически организация выполняла роль советской контрразведки и боролась с белогвардейцами, диверсантами и прочими вражескими агентами, а кроме того, стражи закона подавляли все антиправительственные выступления.

Порой с манифестантами обходились довольно жестко. Когда в августе 1918 года в селе Кучки Пензенского уезда поднялось восстание, члены губкома не раздумывая приказали чекистам расстрелять 13 зачинщиков.

Заместитель региональной ЧК Егоров утверждал, что мятеж был организован эсерами и кулаками. Так это или нет, установить сложно. Позже в подвале церкви сотрудники органов правопорядка обнаружили несколько ящиков с винтовками и патронами.

В том же месяце чекисты получили сведения о подозрительных лицах в районе Ахунских дач. Оперативник установили «наружку» и вскоре выяснили, что с востока на Пензу готовится наступление, а в город прибыли диверсанты. Чекисты нагрянули с неожиданным обыском и изъяли у белогвардейцев целый арсенал оружия и 2 мотоцикла. Военную поддержку задержанным оказывали их соратники из Самары.

ВЧК пережила несколько реорганизаций и переименований. Одной из самых известных и в то же время пугающих силовых структур стал КГБ, который прекратил свою деятельность в 1991 году.