История Пензы: В клубе на Дворянской отдыхали дворяне и крестьяне

20.08.2024 | 15:45

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Дом № 60 на современной улице Красной когда-то принадлежал жене пензенского губернатора Мавре Вигель. В середине XIX века этот особняк на бывшей Дворянской немного перестроили и отдали в аренду Соединенному собранию - всесословному культурно-развлекательному клубу.

Учреждение считалось одним из самых либеральных во всей губернии. Простой крестьянин мог здесь запросто сесть за один стол с дворянином или чиновником высокого ранга вроде статского советника.

Каждую неделю в клубе проводились спектакли, музыкальные концерты и другие мероприятия. Руководство учреждения старалось приглашать артистов с необычным репертуаром. К примеру, в марте 1914 года в клубе выступал только еще набиравший популярность футурист Владимир Маяковский, а чуть раньше здесь поставили техническое чудо того времени - киноаппарат.

Некоторые горожане впервые увидели фильмы, а приезжим из глухих уездов «движущиеся картинки» вообще казались настоящей магией. Впечатление не портила даже, казалось бы, тривиальная программа сеансов: зрителям крутили обычную кинохронику. В частности, показывали такие ленты, как «Толпа негров», «Прибытие поезда», «Торжественное шествие Его Императорского Величества Николая II», «Сцена в зубоврачебном кабинете» и другие скучные по современным меркам фильмы.

Другой частью здания владел дореволюционный мэр Пензы Федор Швецов. Здесь он открыл ремесленную школу - нечто вроде ПТУ времен Российской империи. Только вместо 3 лет срок обучения составлял 5.