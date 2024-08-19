19.08.2024 | 07:42

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В каждом городе существовала своя «золотая миля» - квартал местной элиты. Пензенская богема предпочитала селиться на западной окраине города, неподалеку от дубового леса. Так возникла улица Дворянская (ныне Красная).

На всем ее протяжении стояли богатые старинные усадьбы. Основную часть жителей составляли приезжие помещики, поэтому она расширялась в соответствии с их пожеланиями.

В результате со временем квартал начал напоминать одну большую деревню. На свободной земле аристократы дополнительно возводили конюшни, коровники, амбары, сараи и строения для прислуги. Несмотря на привилегированное положение и богатство хозяев усадеб, район чистым и ухоженным не считался.

«Почти в каждом барском саду вход был затрудняем сором, навозом и помоями, - писал сын пензенского губернатора Филипп Вигель. - Зажав нос, скорее иду мимо и вступаю в переднюю, где меня поджидает зловоние другого рода. Толпа дворовых людей наполняет комнату, запах лука, чеснока и капусты мешается тут с другими испарениями сего ленивого и ветреного народа».

Отпрыск главы региона умолчал, что Дворянская была одной из самых зеленых улиц в Пензе, а в ее конце в XIX веке был разбит Архиерейский сад, позже превращенный в зоопарк.

В те же времена по распоряжению городской администрации на будущей Красной возвели несколько учебных заведений: 2 училища, семинарию и Дворянский институт. Все четыре здания сохранились до нашего времени и ныне признаны памятниками архитектуры.