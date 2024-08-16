История Пензы: Утолившие жажду горожанки стали жертвами грязных бродяг

16.08.2024 | 07:36

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Принято считать, что в старые времена экология была лучше, а город намного чище. Это не совсем так. В эпоху Российской империи Пенза не являлась образцом для подражания, а из некоторых фонтанов, как, например, на современной улице Красной, было и вовсе опасно набирать воду.

В дореволюционное время, когда в городе отсутствовал водопровод, жидкость по деревянным трубам подавали в специальные резервуары. Оттуда местные жители в порядке живой очереди и набирали воду.

Порой такие фонтаны становились зоной отдыха для молодежи. Здесь на уютных скамейках юноши и девушки коротали свободные вечера. К сожалению, посиделки не всегда заканчивались удачно.

«В мае текущего года к резервуару на Дворянской улице подошла толпа деревенских баб, - писали в газете «Губернские ведомости», - все они прильнули к воде и напились досыта. Через несколько часов у всех троих открылась сильная рвота».

С подозрением на холеру девушек положили в инфекционный барак. На следующий день по распоряжению городской управы началось расследование дела. Выяснилось, что незадолго до происшествия к фонтану приходили бездомные, которые полоскали в нем ноги и справляли малую нужду. Не подозревая о такой антисанитарии, девушки стали жертвами нечистоплотности бродяг.

В начале ХХ века резервуар разобрали, а в советские времена неподалеку возвели уже бетонный фонтан, который сейчас выглядит ненамного лучше, чем источник воды до революции.