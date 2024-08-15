История Пензы: Пензу хотели переименовать в честь генсека Черненко

15.08.2024 | 07:31

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Здание мединститута знаменито не только своей изысканной архитектурой. Долгие годы здесь размещался пензенский обком, где работал будущий руководитель Советского Союза Константин Черненко.

В наш город он приехал в 1944 году. Сюда Константина Устиновича назначили на должность секретаря обкома по агитации и идеологии. Но это был не тот пост, о котором мечтал Черненко. Так бы и остался он жить и работать в провинции, если бы не счастливое стечение обстоятельств.

В 1948-м страна отмечала 100-летний юбилей со дня смерти Виссариона Белинского. Константин Устинович сообразил, что торжества вокруг любимого философа Сталина необходимо устроить с соответствующей помпой.

Черненко предложил открыть в Чембаре музей, посвященный Виссариону Григорьевичу, а затем добился, чтобы имя нашего знаменитого земляка присвоили педагогическому институту. Кстати, сам Черненко учился там же, на историческом факультете.

Юбилей не прошел мимо Сталина, и вождь народов поставил вопрос о повышении Константина Устиновича. Однако дальнейшую карьеру ему едва не сломала супруга. Анна Дмитриевна написала в ЦК ВКП(б) письмо, в котором рассказала об интимных связях мужа на стороне.

В итоге Черненко преодолел все преграды на пути к власти. Он стал генеральным секретарем ЦК КПСС, председателем Президиума Верховного Совета СССР.

После смерти Константина Устиновича в марте 1985 года ходили слухи, что Пензу переименуют в Черненко. Но этого не произошло.