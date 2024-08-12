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История

История Пензы: Местные чиновники стали героями культового произведения

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Во многих городах есть памятники и монументы, поставленные в честь литературных героев. Но в Пензе пошли еще дальше - за Губернаторским домом стоят несколько горельефов, посвященных произведению «Ревизор». Некоторые литературоведы считают, что сюжет комедии разворачивался именно в нашем крае.

Коллежский регистратор Хлестаков ехал из Петербурга в Саратов, а единственная дорога к нашему географическому соседу проходила как раз через Пензенскую губернию. На его пути был только один город, в котором мог остановиться столичный щеголь, это Сердобск.

Сам Гоголь описывает его примерно так: «Обыватели обобраны, выпороты или же просто ходят с синяками от усердия квартального Держиморды. Почтмейстер запросто распечатывает письма. Судья же, считая себя честным, берет взятки борзыми щенками, а городничий с гордостью заявляет: «30 лет на службе! Трех губернаторов обманул».

Между прочим, той же дорогой, которой воспользовался Хлестаков, в 1836 году ехал царь Николай I. На одном из участков пути его карета перевернулась, и император серьезно повредил ключицу.

В итоге государь четыре недели провел в Чембаре и по окончании лечения попросил губернатора Панчулидзева представить ему уездных чиновников. Увидев кургузых, оплывших бюрократов, Николай воскликнул: «Постойте, да я же их видел в Петербурге, в смешной комедии «Ревизор».

Вопрос, в каком городе разворачивался сюжет гоголевского «Ревизора», задавали и знатокам из телевизионной игры «Что? Где? Когда?». Но интеллектуалы так и не дали правильного ответа.

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