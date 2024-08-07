История Пензы: Продавец отравился рыбой, пытаясь доказать ее качество

07.08.2024 | 07:38

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В документах и на страницах старой прессы периодически встречаются сведения о страшных происшествиях в Пензе. Среди прочих выделяется жуткое ЧП - массовое отравление жителей рыбой. Случилось оно в 1878 году.

Был последний день Масленицы, и по этому поводу компания из пяти человек купила для застолья большой кусок соленой севрюги. Отведав ее, пензенцы почувствовали себя плохо, а через несколько дней все они скончались.

Было возбуждено дело, и в ходе расследования полиция смогла вычислить продавца. Следователь пришел в его лавку с понятыми. Предприниматель не отрицал, что именно он продал севрюгу погибшим. Дабы убедить полицейского в свежести своей продукции, бизнесмен прямо при следователе и понятых съел кусок рыбы. Прошло несколько дней, и… продавец тоже умер.

Подключенный к делу доктор Маркевич предложил обратить внимание на то, как засаливается рыба. В итоге вскрылось немало интересного. Заготовка рыбы происходила в специальных ларях, врытых в землю и обложенных деревянными брусьями.

«В такие лари накладывают рыбу, когда засаливают ее. - писал Маркевич. - От действия соли получается тузлук - соляной раствор, который затем служит для просола рыбы в течение 6-10 лет. Отверстие таких ларей в большинстве случаев ничем не прикрыто. Кошки, собаки, свиньи, крысы оступаются и тонут там. Трупы залеживаются в ларях до тех пор, пока кожа и мясо их не растворятся в тузлуке».

Власти призвали коммерсантов регулярно очищать подобные лари и внимательнее следить за их санитарным состоянием. Удивительно, но эти меры подействовали. Случаев отравления рыбой в Пензе с каждым годом становилось все меньше и меньше.