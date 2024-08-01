История Пензы: В подземных галереях плавают утки и рыба

01.08.2024 | 07:39

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

За минувшие столетия рельеф Пензы сильно изменился. В частности, исчезло множество озер и мелких речушек, а ручей Безымянный в районе Севера большей частью теперь протекает под землей.

Небольшую речку замуровали в трубы в середине прошлого века. Свое начало она берет в северной части города, недалеко от улицы Островной. Безымянный вытекает из мелкого озера и тянется через округу почти на 11 километров. По рассказам местных жителей, когда-то здесь водились окуни.

Несколько лет назад группа пензенских диггеров спускалась вниз и проникла в подземный лабиринт. «В нижнем течении ручей заключен в трубу длиной 421 метр, - написали они в своем блоге, - есть рыба, утки и много насекомых».

Если это правда, то получается, что живности в ручье еще много. Хотя в экологическом отношении с ним не все так радужно: периодически сюда сливают нефтепродукты.

У Безымянного еще есть и свой приток под названием Дальний, так что все водные артерии Пензы связаны между собой и загрязнение одного источника неминуемо ведет к загрязнению других.

В Пензе целая галерея подземных рек. У «Ростка» из трубы вытекает Шелаховка, через микрорайон Стрела когда-то текла Кашаевка, около Маяка находилась протока Ерик.