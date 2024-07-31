История Пензы: Шайки разбойников терроризировали жителей окраины Пензы

31.07.2024 | 07:37

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В отличие от Западной и Южной, Северная Поляна застраивалась позже. Этот район не спешили обживать ни первопоселенцы, ни их далекие потомки. Почти три столетия назад тут и вовсе ничего не было, проходила лишь дорога на Москву, по которой казаки возили из столицы оружие, боеприпасы и жалование служилым людям.

По территории старались передвигаться максимально быстро, ведь в то время Пензенский край находился на границе Дикого поля, откуда могли внезапно налететь орды кочевников, да и без того здесь промышляли шайки разбойников.

Округу начали осваивать в первой половине XVIII века. Тут обосновывались крестьяне, однако жизнь не была сладкой. Северную поляну изрезали многочисленные протоки и ручейки, мешающие возводить дома, а кроме того, земля не отличалась плодородием и не приносила богатый урожай.

Зато участки обходились дешевле; вероятно, именно поэтому район облюбовало низшее сословие Российской империи. Толчок к развитию округа получила в конце XIX века, когда через Север провели железную дорогу и рядом начали строить заводы.

В дореволюционный период Северная Поляна вообще не входила в состав Пензы, ее не стали включать даже в последние подписанные царскими чиновниками генеральные планы застройки.