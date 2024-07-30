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История

История Пензы: Бунт в тюрьме печально закончился для расследовавшего заговор чекиста

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Район Север в состав Пензы включали постепенно. Территория застраивалась медленно. Одна из центральных улиц округи, Егорова, официально появилась на картах лишь в конце 30-х годов прошлого века.

В эпоху царской России тут находилось несколько крестьянских дворов и, по сути, поселок был небольшой деревушкой. Поскольку неподалеку проходил Московский тракт, жители нередко торговали с проезжающими мимо путешественниками. Район абсолютно ничем не выделялся.

Новая история у него началась в годы индустриализации, когда рядом стали возводить завод КПД. Тогда же улице присвоили имя сотрудника пензенской чрезвычайной комиссии Ивана Егорова.

В город он прибыл летом 1918 года, и уже с первых дней службы ему пришлось участвовать в усмирении крестьянских восстаний. Порядок наводили жестко, по многим селам чекисты прошлись каленым железом.

Довелось товарищу Егорову побывать и в роли контрразведчика, когда пришлось распутывать заговор белогвардейской организации «Союз русского народа», строившей планы организовать мятеж и затем сдать Пензу авангардным частям генерала Деникина.

23 сентября 1918 года Егоров прибыл в губернскую тюрьму, чтобы допросить шпионов, но там разразился бунт и заключенные вырвались на свободу. Чекиста убили. Позже гроб с его телом отправили на малую родину - в Петроград.

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