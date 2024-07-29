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История

История Пензы: Лягушовку переименовали в честь наркома СССР

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В 1911 году в северной части территория города заканчивалась уже на улице Насосной, дальше шла, выражаясь современным языком, область. Об этом даже говорят старые названия улиц - Литвинова когда-то именовалась Лягушовкой.

Территория нынешнего микрорайона Север тогда выглядела совершенно иначе. Раньше округа была изрезана мелкими ручейками, протоками и прудиками, а весной во время разливов Суры ее еще и изрядно подтапливало. Так территория и полюбилась всякой живности: рыбам, гусям и прочим представителям фауны.

Особенно много возле прудов развелось лягушек - их зычное кваканье гулким эхом разносилось по всему району. В итоге округу нетривиально и прозвали Лягушовкой, а когда свободная земля стала застраиваться, топоним плавно приклеился к новому поселку.

Пожалуй, это единственное, что выделяло поселок, вокруг же царила непролазная грязь, а на разбитых дорогах регулярно вязли кареты. Зато тут было настоящее раздолье для коз, хрюшек и гусей.

Позже город начал стремительно расширяться, причем именно в сторону севера. В 1937 году Лягушовка была окончательна включена в состав Пензы, тогда ей и присвоили современное название.

Нарком иностранных дел Максим Литвинов, один из ближайших сподвижников Ленина, до революции сильно помогал большевикам - возил контрабанду, в частности оружие, и переводил за границу деньги, добытые в результате экспроприации.

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