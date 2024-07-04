История Пензы: В честь 1-го секретаря пензенского обкома Ермина назван сквер

04.07.2024 | 07:34

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Несколько лет назад безымянная площадка возле перекрестка улиц Володарского и Пушкина обрела имя. Ее назвали в честь 1-го секретаря пензенского обкома Льва Ермина.

По этому поводу у лестницы даже установлена памятная табличка, где перечислены все регалии некогда грозного руководителя области. Сквер торжественно открыли в День России, 12 июня. С трибуны выступали почетные граждане города Пензы и первые лица области.

Бывший губернатор Иван Белозерцев сказал в частности следующее: «Такие руководители, как Лев Борисович пример того, как надо трудиться и любить свой народ».

Ермин руководил нашим краем долгих 18 лет и за это время вывел область в число лучших в РСФСР. Тогда по Советскому Союзу даже гуляла поговорка «хотим жить как в Пензе». На прилавках городских магазинов появилась доселе дефицитная колбаса, на рынок начали привозить мясо, сыр и яйца. Стремительными темпами возводились жилые дома - в город за заработком потянулись сельчане.

Успехи Льва Борисовича высоко оценили в Политбюро и в 1979 году он был назначен на пост заместителя Совета министров РСФСР, т.е. замглавы правительства. В Кремле Ермин не сошелся характером с Горбачевым. Михаил Сергеевич жестко давил на нашего земляка и в итоге Ермин ушел на пенсию по собственному желанию.