Сетевое издание|18+|Среда|3 июл 2024|13:31
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+33oC
+34oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+33oC
+34oC
Завтра | Облачно |
 

История

История Пензы: В городе работал алкомаркет дореволюционного миллионера

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Неподалеку от перекрестка улиц Бакунина и Володарского раньше стоял невзрачный 2-этажный дом. Дореволюционным жителям нашего города он был знаком как алкомаркет под названием «Коньяк Шустова».

По современным меркам, это была федеральная розничная сеть, в крупных городах вообще имелось по несколько подобных магазинов. Что касается купца Николая Шустова, то свой знаменитый коньяк он производил в Армении, а рецептуру закупил во Франции.

Россияне высоко оценили напиток и уже в начале ХХ века «Шустов» стал самой популярной маркой коньяка в империи. Правда, и стоил он по тем временам дорого, одна бутылка могла обойтись покупателю порой в 1-2 рубля.

В 1912 году компания Николая Николаевича стала официальным поставщиком двора Его Императорского Величества. Правда, ходили слухи, что сам Николай II коньяк терпеть не мог и на светских раутах всегда закусывал его лимоном дабы перебить вкус алкоголя. Некоторые считают, что именно так в России и появилась традиция подавать лимон к коньяку. Эту версию позже подтвердил и Николай Шустов, который лично знал государя.

Суммарный доход его алкомаркетов на пике развития бизнеса превышал миллион рублей, следовательно сейчас бы купец считался миллиардером.

В Пензе в том же доме у пересечения современных Бакунина и Володарского находилась еще и бакалейная лавка, где можно было купить закуску: балык, шоколадные конфеты, шпроты, сыр и многое другое.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте