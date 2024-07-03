История Пензы: В городе работал алкомаркет дореволюционного миллионера

03.07.2024 | 07:38

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Неподалеку от перекрестка улиц Бакунина и Володарского раньше стоял невзрачный 2-этажный дом. Дореволюционным жителям нашего города он был знаком как алкомаркет под названием «Коньяк Шустова».

По современным меркам, это была федеральная розничная сеть, в крупных городах вообще имелось по несколько подобных магазинов. Что касается купца Николая Шустова, то свой знаменитый коньяк он производил в Армении, а рецептуру закупил во Франции.

Россияне высоко оценили напиток и уже в начале ХХ века «Шустов» стал самой популярной маркой коньяка в империи. Правда, и стоил он по тем временам дорого, одна бутылка могла обойтись покупателю порой в 1-2 рубля.

В 1912 году компания Николая Николаевича стала официальным поставщиком двора Его Императорского Величества. Правда, ходили слухи, что сам Николай II коньяк терпеть не мог и на светских раутах всегда закусывал его лимоном дабы перебить вкус алкоголя. Некоторые считают, что именно так в России и появилась традиция подавать лимон к коньяку. Эту версию позже подтвердил и Николай Шустов, который лично знал государя.

Суммарный доход его алкомаркетов на пике развития бизнеса превышал миллион рублей, следовательно сейчас бы купец считался миллиардером.

В Пензе в том же доме у пересечения современных Бакунина и Володарского находилась еще и бакалейная лавка, где можно было купить закуску: балык, шоколадные конфеты, шпроты, сыр и многое другое.