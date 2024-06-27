История Пензы: Михаил Лермонтов мог гостить в особняке Столыпина

27.06.2024 | 07:42

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Недвижимость пензенского дворянства впечатляла обывателей. 2-й дом на улице Володарского когда-то принадлежал губернскому предводителю дворянства Григорию Столыпину.

Зданию свыше 200 лет, его построили в начале XIX века. Судя по описям к дому, он стоял на огромном участке земли, на котором был разбит фруктовый сад. Это вполне возможно, поскольку тогда во дворах еще не было никакой застройки, а здания располагались на значительном расстоянии друг от друга.

В этом роскошном особняке и жил Григорий Столыпин, приходившийся, кстати, дальним родственником Елизавете Арсеньевой - бабушке Лермонтова. По некоторым данным, будущий поэт останавливался здесь в августе 1817 года, хотя краевед Александр Дворжанский утверждает, что в то время тут еще шел ремонт и скорее всего Столыпин отправил отдыхать своих гостей в другой дом.

В любом случае Михаил Юрьевич хорошо знал владельца этой усадьбы. Сам Григорий Данилович прожил тут недолго, уже в марте 1821 года он продал особняк Ивану Кишу - подданному Саксонского княжества. Предприимчивый немец тут же взялся за переоборудование здания.

Господин Киш позже открыл здесь гостиницу, которая носила его имя. Это был один из старейших отелей в Пензе. Он закрылся только при советской власти, когда его превратили в общежитие.