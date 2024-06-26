История Пензы: Пензенец Берсенев погиб в Абхазии, защищая товарищей

26.06.2024 | 07:28

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Гражданская война в Абхазии шла несколько лет. Но даже после завершения крупных боевых операций все равно продолжались мелкие стычки. Гибли в них и российские миротворцы, в числе которых были наши земляки. В честь одного из них, Романа Берсенева, в Пензе названа улица. Располагается она на юго-востоке города.

Сам Роман поначалу не собирался связывать свою жизнь с армией. Он окончил архитектурно-строительный институт и получил специальность инженера-технолога. Все изменилось в 1997 году, когда его призвали в ряды Вооруженных сил России.

Так Берсенев попал в миротворческий контингент в Абхазии, где в составе саперной группы занимался разминированием территорий. Роковым для него стало 12 июля 1998 года.

Подорвался российский БТР, и на его обследование отправили взвод Берсенева. Боевики того и ждали, заранее устроив засаду. Первыми же выстрелами Роман был ранен. Однако он сумел грамотно организовать оборону, и отряд открыл ответный огонь.

Как вспоминали выжившие сослуживцы, в критической обстановке наш земляк сделал все возможное, чтобы спасти своих товарищей. Получив отпор, боевики отступили. К сожалению, Берсенев получил ранения, несовместимые с жизнь. Посмертно он был удостоен высокой награды - звезды Героя России.