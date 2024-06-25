История Пензы: При строительстве водохранилища расселили несколько сел

25.06.2024 | 07:38

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В 2013 году проезд Аргунова близ Терновки переименовали в честь нашего земляка Виктора Локтионова. Долгие годы он возглавлял «Пензгидрострой» и сделал неоценимый вклад в строительство Сурского водохранилища.

В 60-е годы прошлого века Пенза активно расширялась. Возводились новые кварталы, а вместе с ними и жилые дома, социальная инфраструктура и различные предприятия. Воды для бытовых и промышленных нужд стало резко не хватать.

Тогда было принято решение создать водохранилище. Однако, чтобы это сделать, требовалось решить массу проблем. Во-первых, вырубить лес, разровнять территорию; во-вторых, переселить людей сразу из нескольких сел, то есть почти 2,5 тысячи человек. И, в завершение, перенести скотомогильник и местное кладбище.

Лишь после выполнения всех работ огромную пойму стали заполнять водой. Большим праздником для Пензенской области стало 29 июня 1976 года, когда состоялось перекрытие русла Суры в створе плотины. Впрочем, это была лишь середина стройки. Окончательно в эксплуатацию гидроузел ввели в 1978-м.

Что касается Виктора Локтионова, то это был далеко не единственный для него эпохальный проект. С 1980 года он работал главным инженером на строительстве судоходного канала в Ираке.