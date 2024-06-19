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История

История Пензы: Улице с двумя жилыми домами более 250 лет

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

На старых фотографиях, особенно дореволюционных, Пензу порой не узнать. Кардинально изменились даже названия улиц. Сегодня речь пойдет о мало кому знакомой Отдельной.

Наверное, не все вспомнят, где вообще она находится. Квартал расположен неподалеку от завода «Пензмаш». Отдельная - это небольшая улочка с 2 жилыми домами и административными постройками.

Кажется, что возникла она недавно, однако на самом деле ей почти 250 лет. Образовалась улица во многом благодаря соседству Спасо-Преображенского монастыря. В конце XVIII столетия его возвели в тогда еще пригородной Терновке. При строительстве к церковному ансамблю прокладывались дороги, и со временем одна из них превратилась в улицу.

Поскольку она напрямую вела к храмовому комплексу, то получила название Монастырская. Ничем особым от других кварталов улочка не отличалась: была похожа на типичный сельский двор с деревянными избами, сараями, курятниками и дровниками. Кое-где местные жители держали также крупный и мелкий рогатый скот.

Переименования начались уже в советские времена. Сначала улицу обозначили как Отдаленную, поскольку она действительно была далеко от центра, а в 1978 году при очередной перестройке дали современное название Отдельная.

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