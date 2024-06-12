История Пензы: Скачки на городских улицах собрали огромную толпу зевак

12.06.2024 | 07:35

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В дореволюционной Пензе для скачек был специально построен ипподром. Однако забеги нередко проводили и на улицах городах. Для состязаний старались выбирать, как правило, прямые и широкие проспекты, как, например, современная улица Урицкого.

Первые скачки на улицах Пензы состоялись 28 января 1873 года. Посмотреть на рысаков собралась целая толпа, полицейским даже пришлось отгонять людей от дороги, чтобы случайные зеваки не попали под копыта лошадей.

В забеге участвовали 7 породистых коней, в качестве приза выступила массивная подкова из серебра. По сигналу лошади сорвались со старта и понеслись по прямой в сторону Козьего болота (ныне улица Либерсона). Первым к финишу пришел скакун Балобан, принадлежавший купцу Варенцову. Выигранную подкову он повесил на счастье в своем рабочем кабинете в гостинице «Эрмитаж», которая когда-то располагалась на Московской, 72.

Следующие забеги на современной улице Урицкого прошли в феврале того же года. На этот раз лошадям предстояло преодолеть 5 верст. Однако, несмотря на то что длина дистанции увеличилась, приз значительно подешевел: на кону стояло только кабардинское седло. Его завоевал жеребец по прозвищу Надежный.

Скачки считались среди пензенцев настоящим праздником. Вот только прокатиться с ветерком на породистом скакуне было недешевым удовольствием - конь стоил как дорогой автомобиль.