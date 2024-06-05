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История

История Пензы: Пьяная няня доводила до слез детей городского головы

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Дом № 17 на улице Московской, который сегодня всем известен как бывший «Орленок», когда-то принадлежал городскому голове Василию Вярвильскому и считался одним из самых дорогих в Пензе.

Строение чиновник приобрел в 1888 году. Первый этаж дореволюционный мэр переоборудовал под магазины. В одном торговали тканями, в другом - фурнитурой: иголками, нитками и пуговицами.

Сам дом впечатлял грандиозной отделкой. Фасад украшала белая глазурованная плитка и бронзовые головы свирепых львов. Впрочем, поражал не только внешний лоск.

В здании был установлен собственный бойлер, организован водопровод и проведено электричество - по тем временам верх роскоши. За все это приходилось дорого платить, и поэтому Василий Вярвильский постоянно пропадал на работе, вследствие чего нанял своим детям прислугу и няньку.

О последней они отзывались плохо. Вот что вспоминал сын городского головы Давид: «В пьяном состоянии она на всех зла, всех ругает, службой у нас недовольна и грозит, что завтра же уйдет от нас. Мы, ее питомцы, начинали горько плакать, и это продолжалось до тех пор, пока не приходил отец и просто-напросто не вышвыривал пьяную старуху. На следующий день она шла на поклон с извинениями, и вскоре снова повторялась история с пьянством».

«Орленком» дом начали называть в советские времена, когда здесь открылся одноименный кукольный театр - в декабре 1976 года.

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