История Пензы: на Соборной площади возвели «памятник думскому красноречию»

03.06.2024 | 07:23

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

До сих пор многие горожане, взирая на постройку на улице Советской, недоумевают: что это такое? Некоторые думают, что на Соборной площади стоит склеп, другие уверены, что это часовня, третьи считают ее памятником в честь погибших воинов.

На самом деле архитектурное чудо - ротонда. В начале ХХ столетия она действовала в качестве гидротехнического сооружения и была частью системы городского водоснабжения. Однако еще во время строительства ротонды пензенцы тоже не понимали, что же такое возводят на Соборной площади.

По этому поводу острые на язык обыватели отпускали колкие шутки в адрес городской управы. Поначалу из-за обилия строительного мусора - опилок, камней, глины, деревяшек - горожане в шутку говорили, что управа строит себе памятник из отходов, намекая тем самым на несвоевременный «вывоз ТБО».

Потом журналисты все-таки выяснили истинное предназначение сооружения и не замедлили поддеть администрацию: «Здесь будет поставлен водонапорный бак городского водопровода. Более укромного места для него, очевидно, не нашли. Бак будет служить памятником думскому красноречию, которое всегда было довольно водянисто», - иронизировали в газете «Наша Пенза» в 1911 году.

В другой заметке, хоть и более сдержанной, юморили уже «Пензенские ведомости»: «Сверху над бассейном поставлена круглая серая будка, сделанная из цемента и напоминающая своей архитектурой мавзолей восточных стран. Простонародье принимает эту будку за часовню и спрашивает: по какому случаю ее поставили?»

Что касается самого бассейна, то объем его составлял 75 тысяч ведер (922 425 литров). В январе 2024 года ротонду на Соборной площади включили в реестр объектов культурного наследия.