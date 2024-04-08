История Пензы: Прапорщик Книгин ценой своей жизни спас боевых товарищей

08.04.2024 | 07:18

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Микрорайон Заря - один из немногих в городе, где часть улиц названа в честь пензенских героев, участников чеченских кампаний. Неподалеку от поселка Нефтяник есть улица, носящая имя прапорщика Игоря Книгина.

Он служил в отряде милиции особого назначения в должности механика-водителя и бывал в боевых командировках на Северный Кавказ с 2000 года. Книгин считался опытным и грамотным специалистом. Это не раз спасало жизнь и ему, и сослуживцам.

Но 12 мая 2002 года фортуна отвернулась от Игоря Станиславовича. В тот злополучный день бронированный «Урал» Книгина возвращался с задания из Ханкалы. На узком участке дороги группа российских военнослужащих попала в засаду боевиков.

Машину Книгина отбросило взрывной волной на обочину, а сам он получил ранение. Несмотря на это, Игорь Станиславович открыл ответный огонь и, маневрируя между поврежденной техникой, вывез соратников на безопасное расстояние.

Там он заметил, что бензобак пробит. Поняв, что «Урал» может взорваться в любой момент рядом с товарищами, Книгин отогнал автомобиль в сторону.

Через несколько мгновений герой попал под обстрел из РПГ и ценой своей жизни спас тех, кто был рядом. Посмертной наградой стал ордена Мужества.

Прапорщик милиции Игорь Книгин посмертно был удостоен ордена Мужества.