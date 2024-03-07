История Пензы: Зачем горожане тыкали хлеб вилкой в магазине

07.03.2024 | 07:39

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Советский общепит - это отдельный вид в истории отечественной кулинарии. Шуток и анекдотов во времена СССР про него ходила масса. Но народ обожал маленькие булочные и кондитерские. Один из популярных магазинов находился на Ворошилова, 2.

Пристрой к жилому дому занимали сразу две торговые точки, как раз булочная и кондитерская. В первой торговали хлебом, привозя его два раза в день - утром и днем. Продавали несколько видов изделий: нарезные батоны по 15 копеек, хлеб «кирпичом» по 14 копеек и круглый стоимостью 16 копеек.

По воспоминаниям старожилов района, чаще всего местные жители брали кирпич, потому что он и был дешевле, и по вкусовым качествам превосходил круглый.

Работала удивительная система контроля качества. В булочной на цепочке висела вилка, и каждый желающий мог потыкать ею хлеб, дабы убедиться в свежести товара.

В соседней кондитерской выбор был поинтереснее. Покупатели могли приобрести торты, различные пирожные (заварные, трубочки, «картошку», безе, суфле) и конфеты. Особой популярностью пользовались булочки-колобки с вареной сгущенкой.

Эти магазины закрылись в начале 90-х годов прошлого века. Но место пустовало недолго. В 1994-м здесь открылись продуктовый магазин с широким ассортиментом и пивной бар.