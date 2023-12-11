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История

История Пензы: Городской голова оплачивал баню постояльцам богодельни

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

В царской России попасть в богадельню означало больше чем приговор. О такой участи никто не мечтал, но бездомные, больные и малоимущие находили спасение именно в подобных местах. В Пензе одна из самых крупных действовала там, где сейчас стоит дом с адресом: Кирова, 52.

Учреждение социальной защиты здесь организовали в сентябре 1869 года. Под него городская управа специально выкупила здание у купца Ивана Кокушкина, причем в кредит под баснословные проценты - 600 рублей в год.

На содержание богадельни у властей денег не нашлось, но за определенные льготы ее согласился взять на баланс Общественный банк. В первый год работы здесь приняли 45 постояльцев, в основном стариков, а в следующем, 1870-м количество призреваемых перевалило за сотню. Пришлось дополнительно докупать мебель и посуду.

Пища постояльцев была довольно однообразной: щи, каши, иногда вареная рыба. Хотя заведение находилось на попечении крупного банка, финансирование все равно было скудным. Городскому голове Федору Швецову пришлось самостоятельно закупать белье, матрасы, дрова и даже оплачивать месячный абонемент в баню для жителей приюта.

К началу XX века в Пензе имелось 7 богаделен. Эта называлась Александровской - по фамилии губернатора, при котором открылась.

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