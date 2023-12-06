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История

История Пензы: Городская школа искусств названа в честь знаменитого хореографа

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С Пензой связаны судьбы многих известных людей. О времени, которое они провели в нашем городе, читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

В 2013 году пензенской детской школе искусств было присвоено имя ее бывшего директора - легендарного танцора Юрия Яничкина. Ныне у организации есть филиалы. Один из них находится близ так называемого тихого центра города на улице Пугачева, 64а.

Юрий Ермолаевич родился в 1941 году в деревне Печеуры Лунинского района. По его воспоминаниям, в семье были сплошь ремесленники, только отец любил принимать участие в шумных сельских мероприятиях и обожал плясать, за что получил прозвище Танцор.

Интересно, что поначалу будущий маэстро связывать свою жизнь с хореографией не собирался. Он работал токарем на заводе, но однажды, услышав о наборе в танцевальную группу хора Гришина, решил попытать счастья. Фортуна улыбнулась, и у Юрия Ермолаевича началась большая профессиональная карьера.

Он быстро стал ведущим солистом, а в 1974 году организовал ансамбль «Зоренька». Большинство номеров ставил сам Яничкин, а его студия впоследствии приобрела репутацию одной из лучших в Европе. Концерты коллектива с аншлагами проходили во Франции, Германии, Болгарии и других странах. При этом ансамбль регулярно завоевывал призы на различных конкурсах.

Юрий Яничкин продолжал руководить детской школой искусств до последних дней жизни. Он умер почти сразу после того, как отметил 71-летие, в 2012 году. Проводить в последний путь пензенского гения танца пришли сотни человек.

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