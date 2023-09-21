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История

История Пензы: Владелец винокуренного завода жил на Московской, 24

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В 2023 году Пенза отмечает 360-летний юбилей. Ее историю хранят множество улиц, зданий и памятников, и, знакомясь с ней и биографиями знаменитых земляков, мы вспоминаем интересное и узнаем новое о родном городе. Рассказывает историк Андрей Вержбовский.

По различным данным, 77% всего населения Российском империи в XIX веке составляли крестьяне. Перевестись из этого сословия выше было трудно. Но порой бывало, что талантливых крепостных отпускали на волю. Яркий тому пример - судьба Сергея Сидорова, который проживал на Московской, 24.

Он работал на графиню Панину, владелицу обширных земель, и помогал ей осваивать винокуренный бизнес. Сергей Сидоров оказался искусным мастером, и помещица, как-то будучи в добром расположении духа, дала ему вольную.

Молодой крестьянин, вдохнув пьянящий воздух свободы, решил искать счастья в губернском центре. На улице Московской он купил старый ветхий дом, смог самостоятельно отремонтировать его и достроить флигель.

В нем Сидоров открыл небольшую лавку, где поначалу торговал овощами. Сколотив капитал, он организовал свой винокуренный завод. Сергей Семенович умел вести бизнес не хуже, чем его бывшая хозяйка. Тогда же, в 50-е годы XIX века, Сидоров перестроил дом. На месте деревянного здания появилась добротная каменная усадьба.

К тому времени бывший крепостной крестьянин уже являлся купцом второй гильдии. Все свое состояние он завещал сыну, который продолжил дело талантливого и успешного отца.

У Сидоровых, помимо этого, имелось и несколько торговых лавок на Базарной площади. В основном коммерсанты занимались реализацией сельскохозяйственной продукции.

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