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История

История Пензы: Улица Лебедевская не сразу появилась на городских картах

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В 2023 году Пенза отмечает 360-летний юбилей. Ее историю хранят множество улиц, зданий и памятников, и, знакомясь с ней и биографией знаменитых земляков, мы вспоминаем интересное и узнаем новое о родном городе. Рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Улица Лебедевская на Песках получила свое название в честь находящегося неподалеку моста. Это самая старая улица на острове, ей уже больше 180 лет.

Округа начала заселяться в начале XVIII века. Престижным это место тогда не слыло, но именно здесь было больше чернозема, с которого собирали относительно стабильный урожай.

Территорию осваивали приезжие крестьяне. По некоторым данным, тут жили выходцы из Городищенского уезда. Однако даже после переезда в город люди продолжали вести сельский образ жизни. Их деревянные избушки с огородами, коровниками и дровниками было сложно отличить от аналогичных деревенских. Округа считалась окраиной.

Когда местные жители ехали по своим делам в центр, они говорили: «Мы идем в город». Тем самым подчеркивалась отчужденность от остальной части Пензы. Впрочем, территория действительно находилась довольно далеко.

Второе дыхание район обрел со строительством станции Пенза-III. От правого берега реки Суры к Лебедевской проложили мост, и в результате квартал превратился в одну из важнейших магистралей, по которой от вокзала доставляли товар.

Впервые эта улица появилась на городских картах в 1845 году. Однако достоверно известно, что она возникла намного раньше. Может быть, ее не отмечали на планах, поскольку тогда просто не имелось названия.

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