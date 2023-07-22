История Пензы: Что будет с хрущевками, которые строили за 40-50 дней

22.07.2023 | 07:15

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Хрущевка стала символом строительного бума в СССР. Многие районы почти сплошь застроены домами именно этой серии, и получить в них квартиру тогда считалось большой удачей.

До середины прошлого века редкие здания в городе превышали в высоту 3-4 этажа, особенное жилые. Но все изменилось после Великой Отечественной войны. Повсюду создавались фабрики и заводы, строились школы и больницы. В областной центр хлынул поток рабочей силы из сел и деревень.

Тогда горком принял решение обеспечить всех жилплощадью, и в Пензе усиленными темпами начали возводить хрущевки. Строили их с фантастической скоростью. После укладки фундамента здания сдавали уже через каких-то 40-50 дней. Конечно, о комфорте тогда мало задумывались, главное было дать возможность людям вселиться.

Потому маленькие кухни и коридор длиною в два шага мало кого смущали. Большой удачей считалось получить квартиру выше первого этажа, ибо дальше шли балконы, которые зачастую превращались в самый настоящий склад. Дети держали там велосипед или лыжи, мужчины - снасти для рыбалки, а домохозяйки - разные банки с соленьями. Хрущевка в те времена являлась символом успешной жизни.

По мнению экспертов, большая часть хрущевок простоит еще не одно десятилетие. Строили тогда на славу. Однако уже сейчас видно, что часть зданий все-таки нуждается в капитальном ремонте.