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История

История Пензы: Почему улица Володарского долгое время называлась Лекарской

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Среди первых пензенских улиц особое место занимала Лекарская (ныне Володарского). На ней располагались так называемые аптекарские огороды, благодаря им округа и получила свое название.

Далекие воинские гарнизоны, каковым являлась и крепость Пенза, были обязаны самостоятельно изготавливать для себя медикаменты. Однако среди солдат не всегда имелись квалифицированные фармацевты, поэтому люди лечились по старинке - различными травами и корешками.

Первопоселенцы разбили огороды неподалеку от стен крепости и там же обустроили своеобразные фармацевтические лаборатории и инфекционные бараки. Долгое время здесь запрещалось возводить жилые дома. Заселяться улица стала только в 20-х годах XVIII века.

Кстати, существует легенда, будто название улицы пошло от провизора Петерсона, который открыл в Пензе аптеку. За отсутствием конкурентов шведский аптекарь быстро сколотил приличное состояние и на свадьбу сделал своим дочерям шикарный подарок, оставив в качестве приданого несколько домов.

Со временем этот квартал, часть которого фактически принадлежала одному фармацевту, и прозвали Лекарским. Но подавляющее большинство пензенских историков считает подобную версию не более чем байкой.

В 1919 году улицу переименовали в честь революционера Володарского. За свою недолгую карьеру партийный деятель успел прославиться одной необычной инициативой. Он предлагал отказаться от русского алфавита и использовать латинский.

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