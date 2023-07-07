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История

История Пензы: Зачем в колхозах заставляли доярок мыть животных с мылом

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала penzaInform.ru рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Кому доводилось ездить на московском метро, знает, что в столице есть станция ВДНХ, названная так в честь Выставки достижений народного хозяйства. Своя ВДНХ имелась и в Пензе. Она размещалась на Западной Поляне, около ипподрома.

Подобные выставки в Советском Союзе устраивались для демонстрации успехов в сельском хозяйстве. В Москве, например, для каждой республики строили отдельный павильон с национальными мотивами. В Пензе все было несколько проще.

Каждую осень после уборочных работ крестьяне собирали все лучшее, что было в колхозах, и привозили в Пензу. В больших павильонах городские жители могли увидеть крепких телят, буренок, пушистых овечек или откормленных хрюшек. Порой, чтобы животные хорошо выглядели, председатели колхозов заставляли доярок мыть их с мылом и даже расчесывать.

Впрочем, пензенская ВДНХ славилась не только животными. Помимо зоосекции, имелся агрономический отдел. Обычно там выставляли какие-либо овощи-рекордсмены: громадные тыквы, длинные кабачки и многое другое. Кроме того, любой желающий мог увидеть новые сорта яблок или груш, выращенные пензенскими селекционерами. А в хрущевские времена ко всему прочему добавилась еще и кукуруза.

ВДНХ - это не изобретение Сталина. Подобные сельскохозяйственные выставки проходили еще в царской России. И что удивительно, в Пензе они тоже проводились на Западной Поляне, только за парком (ныне ЦПКиО им. В. Г. Белинского).

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