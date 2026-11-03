Президент Казахстана наградил Андрея Костина орденом Дружбы I степени

В стране и мире

Президент Казахстана наградил Андрея Костина орденом Дружбы I степени
Печать
Max

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил президента - председателя правления банка ВТБ Андрея Костина орденом «Достык» («Дружба») I степени.

Награда присуждена за большой вклад в укрепление мира, дружбы и сотрудничества между Республикой Казахстан и Российской Федерацией.

Церемония награждения состоялась 31 октября в резиденции «Акорда» в Астане.

Андрей Костин поблагодарил президента Казахстана за высокую награду и выразил уверенность в дальнейшем углублении взаимовыгодного сотрудничества в финансовом и инвестиционном секторах.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
втб банк награда
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!