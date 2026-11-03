Президент Казахстана наградил Андрея Костина орденом Дружбы I степени

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил президента - председателя правления банка ВТБ Андрея Костина орденом «Достык» («Дружба») I степени.

Награда присуждена за большой вклад в укрепление мира, дружбы и сотрудничества между Республикой Казахстан и Российской Федерацией.

Церемония награждения состоялась 31 октября в резиденции «Акорда» в Астане.

Андрей Костин поблагодарил президента Казахстана за высокую награду и выразил уверенность в дальнейшем углублении взаимовыгодного сотрудничества в финансовом и инвестиционном секторах.