Владимир Путин дал указание на 3 дня прекратить удары по Киеву

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Владимир Путин дал указание на 3 дня прекратить удары по Киеву
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Президент РФ Владимир Путин дал указание не наносить удары по Киеву в течение 3 суток, начиная с полуночи субботы, 5 сентября.

Об этом сообщается в канале Кремля в МАХ со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Он отметил, что прекращение ударов связано «с подготовкой и проведением контактов американских переговорщиков в Киеве».

Речь идет о спецпосланниках президента США Стиве Уиткоффе и Джареде Кушнере. 5 сентября Путин принимает их в Москве.

4 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что его представители привезут в Москву и Киев предложение о том, как закончить СВО.

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