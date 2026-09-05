Владимир Путин дал указание на 3 дня прекратить удары по Киеву

Президент РФ Владимир Путин дал указание не наносить удары по Киеву в течение 3 суток, начиная с полуночи субботы, 5 сентября.

Об этом сообщается в канале Кремля в МАХ со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Он отметил, что прекращение ударов связано «с подготовкой и проведением контактов американских переговорщиков в Киеве».

Речь идет о спецпосланниках президента США Стиве Уиткоффе и Джареде Кушнере. 5 сентября Путин принимает их в Москве.

4 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что его представители привезут в Москву и Киев предложение о том, как закончить СВО.