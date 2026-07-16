Сбой у Reg.ru: пользователи сообщили о падении сайтов и DNS

В четверг, 16 июля, около 12:50 по московскому времени пользователи начали массово сообщать о сбоях в работе одного из крупнейших российских хостинг-провайдеров — Reg.ru.

Главная страница сервиса перестала открываться, а часть клиентов столкнулась с недоступностью сервисов компании. Проблемы затронули и работу сайтов, домены которых делегированы через инфраструктуру Reg.ru.

Сведения о массовом характере неполадок появились на сервисе мониторинга Downdetector. По состоянию на 13:05 там было зарегистрировано более 100 обращений от пользователей, столкнувшихся с различными проблемами при работе с Reg.ru.

Пользователи рассказывают о перебоях с DNS-серверами. Из-за возможных проблем с обработкой доменных запросов некоторые интернет-ресурсы перестали загружаться или стали работать с перебоями.

Среди сообщений клиентов чаще всего встречались жалобы на отсутствие соединения с серверами, проблемы с сетевым подключением и недоступность виртуальных серверов.

«Нет соединения с сервером», — сообщали пользователи в комментариях на платформе мониторинга.

«Не работает сайт, VPS не отвечает», — отмечали другие клиенты сервиса.

«VPS не отвечает Сайт **** недоступен. И облачная инфраструктура тоже», - сообщают пользователи.

Жалобы фиксируются в большинстве регионов страны: Екатеринбург, Тюмень, Волгоград, Санкт-Петербург, Воронеж, Челябинск, Казань, Ставрополь, Новосибирск, Хабаровск, Москва и других.

Причины произошедшего сбоя пока остаются неизвестными. Официальных комментариев от представителей Reg.ru по поводу неполадок на данный момент не поступало. Компания не сообщала о сроках восстановления полноценной работы сервисов.