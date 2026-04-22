Появились кадры с места обрушения подъезда жилого дома после атаки ВСУ на российский город

Появились кадры с места обрушения подъезда жилого дома после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сызрань Самарской области. Видео показало МЧС России в «Макс».

На выложенных кадрах спасатели объявляют минуту тишины, чтобы иметь больше возможности услышать находящихся под завалами пострадавших.

По предварительной информации, под обломками здания могут находиться еще два жителя города, один из которых - несовершеннолетний.

Об атаке ВСУ на Сызрань стало известно в ночь с 21 на 22 апреля, в городе прозвучало более десятка взрывов.

Как утверждают очевидцы, сильные взрывы начали раздаваться около трех часов ночи по местному времени.

Источник фото и видео - МЧС России.