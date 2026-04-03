Желающих дожить до 100 лет людей призвали выкинуть из дома четыре продукта

Врач Диего Суарес заявил, что если внести всего одно изменение в рацион, то можно дожить до 100 лет. Его рекомендацию приводит издание La Razon.

Ради долголетия Суарес призвал выкинуть из дома переработанное мясо, сладкие напитки, сухие завтраки и сладости. При этом он подчеркнул, что полностью из рациона эти продукты исключать не стоит.

«Если вы хотите иногда побаловать себя, выходите и ешьте их, но никогда не позволяйте им переступать порог вашего дома, потому что именно там они станут вашим ежедневным ритуалом», - пояснил специалист.

Дом для каждого человека должен быть местом, где формируются исключительно здоровые привычки, добавил Суарес.

Ранее диетолог Карлин Ремедиос рассказала о пользе ежедневного употребления апельсинов. Этот продукт, утверждает она, положительно влияет на здоровье сосудов.

