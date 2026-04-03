В России заявили об окончании золотого времени для одной категории работников

В настоящее время можно говорить об окончании золотого времени для программистов, пик востребованности этой категории работников в России прошел. Об этом заявил экономист Александр Разуваев, его слова приводит «Ридус».

Сейчас спрос на такого рода специалистов на внутреннем рынке падает, отметил он. Потребность российских работодателей в программистах в настоящее время нельзя назвать высокой.

«Пик востребованности IT-специалистов прошел», - констатировал Разуваев.

Несмотря на это, высококвалифицированные программисты все еще представляют большую ценность для отечественных компаний, отметил экономист. IT-специалисты с внушительным трудовым стажем могут претендовать на высокую зарплату, особенно в зарубежных компаниях. «Это все еще высокооплачиваемая отрасль», - заключил Разуваев.

Заметное падение спроса на программистов в России подтверждают данные Superjob. По итогам февраля суммарное число вакансий в этой сфере сократилось на 13 процентов в годовом выражении. В результате IT вошли в топ-3 отраслей с самыми стремительными темпами падения числа предложений от работодателей. Сейчас высоким спросом пользуются разве что middle- и senior-специалисты. Что касается juniors, то их «золотая эпоха» уже прошла, пояснили в онлайн-сервисе по поиску работы.

