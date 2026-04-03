Названа возможная причина схода вагонов поезда с сотнями пассажиров в российском регионе

В стране и мире

Печать
Max

Возможной причиной схода семи вагонов поезда Москва - Челябинск в Ульяновской области с сотнями пассажиров стал излом рельса. Такую причину назвал источник RT, знакомый с ситуацией.

По последней информации, пострадали 22 человека, среди них есть ребенок.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, что многие отделались ушибами. Еще у двоих переломы ноги. Предварительно, жертв нет. На место были направлены бригады медицины катастроф и скорой помощи.

Он подчеркнул, что в поезде находились 157 жителей Челябинской области, в том числе 65 детей.

О происшествии с поездом Москва - Челябинск в районе станции Бряндино в Ульяновской области стало известно утром 3 апреля. В сети также опубликовали кадры с места аварии.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
поезд вагон пассажир
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!