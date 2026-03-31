Россию накрыло аномальное тепло

На большей части России установилась аномально теплая погода. Об этом рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с «Интерфаксом».

Температура на четыре-девять градусов выше климатической нормы наблюдается в регионах европейской части страны, а в некоторых регионах азиатской части отклонение достигает до 12 градусов.

«Крупная аномалия на северо-востоке страны - это Якутия, Магаданская область. На северо-западе Якутии местами отклонение температуры от нормы до 12. Хотя там идет снег и температура все равно отрицательная», - отметила синоптик.

Она добавила, что на северо-западе Якутии 31 марта температура превысит норму на 12-16 градусов.

Ранее сообщалось, что 29 марта в России было поставлено три десятка тепловых рекордов.