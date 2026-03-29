Садовник предупредил о типичных ошибках при первых посадках в марте

Чаще всего дачники торопятся с началом работ, ориентируясь на первые теплые дни, как только пригрело солнце, рассказал специалист по уходу за растениями Григорий Зеленцов, представленный на сервисе Профи.ру. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Садовник объяснил, что в начале весны тепло обманчиво: через несколько дней могут вернуться заморозки, и растения не переживут стресс. Он подчеркнул, что ориентироваться следует не на дневную температуру воздуха, а на состояние почвы и прогноз погоды. Если земля еще холодная и сырая, то корни не развиваются и фактически растение не приживается, добавил Зеленцов.

Еще одна частая ошибка, по словам эксперта, — игнорировать особенности конкретного участка, когда даже в пределах одной территории условия могут сильно различаться. Он предупредил, что на участке может быть низина, где скапливается холодный воздух, или, наоборот, открытое место с ветром. Кроме того, стоит особенное внимание уделять рассаде, подчеркнул Зеленцов.

«Рассада в этот период страдает от двух крайностей — перелива и нехватка света. В итоге она либо загнивает, либо вытягивается и становится слабой. Подкормки до стабильного тепла — еще одна частая ошибка. Растение начинает активно расти, но в условиях холодной почвы и короткого светового дня это развитие получается нездоровым и есть риск инфицирования почвенными грибками», — предупредил эксперт.

В числе других типичных проблем часто бывает отсутствие закаливания рассады перед высадкой в открытый грунт.

«Если сразу вынести рассаду из дома на улицу, она переживет сильный стресс. Ее нужно постепенно приучать к температуре и солнцу. Главный совет для посадок в марте — немного подождать. Ошибки на старте сезона потом очень сложно исправлять», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее садоводов предупредили о штрафах за сжигание мусора на участке. Нарушение норм пожарной безопасности карается штрафом от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, в случае действия особого противопожарного режима размер взыскания автоматически увеличивается до 10-20 тысяч рублей.

Фото pxhere.com.