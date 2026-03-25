Россиянам назвали указывающее на крепкий иммунитет количество простуд в год

Гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что даже при крепком иммунитете нельзя избежать респираторных инфекций. В своем Telegram-канале он назвал россиянам указывающее на хорошее состояние здоровья количество простуд в год.

По словам Вялова, легкая простуда, возникающая один-два раза в год, является нормой. При этом высокая температура должна держаться максимум три дня. Подобные случаи доктор назвал плановыми учениями иммунной системы.

Однако если человек тяжело болеет по пять-шесть раз в год и не выздоравливает неделями, ему стоит задуматься о плохом иммунитете, добавил врач.

Среди факторов, снижающих защитные силы организма, он выделил хронический стресс, недосып, неправильную работу кишечника, малоподвижный образ жизни, избыток сахара в рационе, недостаток белка и витамина D.

Ранее инфекционист Екатерина Болдырева предупредила об опасности бесконтрольного приема антибиотиков. Она подчеркнула, что из-за этих препаратов развивается устойчивость бактерий, поэтому они перестают помогать.

