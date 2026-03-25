Девушка потребовала развода через три минуты после свадьбы из-за одного слова жениха

В Кувейте девушка и молодой человек пробыли мужем и женой всего три минуты и установили рекорд страны. Об этом сообщает Daily Star.

Девушка потребовала развода в загсе после заключения брака из-за одного слова жениха. По данным местных СМИ, сразу после обмена клятвами и кольцами молодожены развернулись, чтобы выйти из зала. В этот момент новоявленная жена споткнулась, за что муж назвал ее «дурой».

Девушка тут же потребовала развода и получила его.

Когда история завирусилась в социальных сетях, многие встали на сторону бывшей жены хама. «Если он начал так себя вести с самого начала, лучше с ним расстаться», - прокомментировал ситуацию один из пользователей.

Ранее сообщалось, что в Индии полиция арестовала жениха во время свадьбы. Его разыскивали за похищение священника и вымогательство.

