Банк России снизил ключевую ставку до минимума с 2023 года

Совет директоров Банка России по итогам заседания принял решение понизить ключевую ставку с 15,5 до 15 процента годовых, продолжив начатый в июне прошлого года цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП).

Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте регулятора.

В последний раз на таком уровне ставка находилась в декабре 2023 года, после чего ее подняли до 16 процентов. Годом ранее в марте показатель оставался на рекордном уровне 21 процент.

Решение ЦБ оказалось ожидаемым. Подавляющее большинство экспертов сходилось на том, что смягчениепродолжится, поскольку инфляция замедляется, а правительство готовится урезать расходы бюджета, что снижает давление на рост цен со стороны спроса.

В пресс-релизе также сказано, что экономика приближается к траектории сбалансированного роста, устойчивые показатели текущего роста цен остаются в диапазоне 4-5 процентов в пересчете на год.

