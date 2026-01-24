В изучении английского языка в России увидели вред для страны

Изучение английского языка в России может быть вредно для страны. Опасность для государства увидел член Общественной палаты Павел Пожигайло, его слова приводит радиостанция НСН.

По мнению общественника, изучение этого иностранного языка в большинстве случаев оказывается для школьников бесполезным, так как английский им якобы не нужен.

Он отметил, что если дети хорошо учат язык, то после школы страна может потерять их как специалистов.

«Ученики, которые овладевают английским языком в совершенстве, потом уезжают в Америку, Европу, раньше так было точно. Тогда вопрос, зачем мы их учим, тратим деньги, чтобы потом плодами наших усилий пользовались в Силиконовой долине (название упомянутой долины в Калифорнии переводится с английского языка как «Кремниевая» - прим. «Ленты.ру»)?» — заявил он о вреде английского.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения России рассматривает возможность сократить изучение в школах иностранного языка в 5-7 классах с трех часов в неделю до двух.