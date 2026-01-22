Следователи изучат нападение школьника с ножом и петардами на российский лицей

В стране и мире

Следователи изучат нападение школьника с ножом и петардами на российский лицей
Печать
Telegram

В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту нападения школьника с ножом на сотрудницу многопрофильного лицея № 37 в Нижнекамске. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, уголовное дело возбуждено сразу по двух статьям - о покушении на жизнь человека и о халатности. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Утром 22 января ученик пришел в школу с ножом, ранил вахтершу и успел взорвать три самодельные петарды.

Причиной случившегося мог стать конфликт с одноклассниками.

По информации местных властей, подросток порезал женщине руку, ее жизни ничего не угрожает. Ей оказывается вся необходимая помощь. Школьники не пострадали, их эвакуировали из образовательного учреждения.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
лицей ученик нападение
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!